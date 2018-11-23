В Иркутске ученые стали добывать наночастицы золота из отходов золотодобычи

Иркутские ученые научились добывать нано-частицы золота из отходов золотодобычи. С тонны можно получить 0,2 грамма драгметалла.

"Нам удалось доработать конструкцию аппарата, применить новые материалы и на сегодня этот аппарат уникальный. По простоте использования, по минимуму затрат, практически отсутствуют затраты на электроэнергию. Но самое главное - возможность извлечения ценных компонентов очень тонких классов крупности - до 20 микрон", - сообщил Сергей Прокопьев, начальник отдела комплексного использования минерального сырья Института земной коры. Об этом пишет ОТР.

Как передает Телеинформ, в Ольхонском районе нашли ранее неизвестную пещеру. Поиски заняли несколько месяцев.

Также, как сообщает Ридус, археологи в Бразилии обнаружили три отлично сохранившихся скелета динозавра, которые относятся к ранее неизвестному науке виду. Как выяснилось,это древнейшие из найденных длинношеих динозавров.