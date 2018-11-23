Самолет военно-транспортной авиации сел на аэродроме Бельбек в Крыму

Первый самолет сел на новой взлетно-посадочной полосе военного аэродрома Бельбек. Объект достроили и сдали на месяц раньше заявленного срока, пишут «Аргументы недели-Крым».

Всепогодный самолет военно-транспортной авиации Ан-148 сел в крымском военном аэродроме Бельбек, пишет ТАСС, ссылаясь на министерство обороны РФ. Накануне новая взлетно-посадочная полоса длиной 3 450 метров была достроена силами стройкомплекса министерства.

Новая полоса сможет принимать самолеты любых типов и назначений – гражданские, военные и тяжелые транспортники, заверили в Минобороны. Аэродром оснащен семью стоянками для аппаратов класса А319 и Ил-96, а также пятью рулежными дорожками.

На стройплощадке использовали больше 900 тысяч тонн щебня, 100 тысяч тонн песка и 50 тысяч тонн цемента. Материалы поставляли из Краснодарского и Ставропольского края и Ростовской области.