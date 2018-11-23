Эксперт оценил шансы российского истребителя Су-57 против американского F-35

Министерство обороны России 19 ноября опубликовало уникальные кадры полета новейшего истребителя Су-57 в небе над Сирией. Так, военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец сравнил российскую машину с американским истребителем F-35.

«Возьмет ли верх F-22 или F-35 над Су-57? Американцы говорят: «Да». А мы им говорим: «Фигушки, нет». Это теория вопроса. Истину может проявить только одно обстоятельство — реальный воздушный бой между Су-57 и F-35», — отметил Баранец. Об этом сообщает ПолитПазл.

Также военный обозреватель обратил внимание на то, что F-35 «облеплен сотнями недостатков».