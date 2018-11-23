Член комитета Госдумы по труду и соцполитике Сергей Вострецов рассказал, что к нему на прием приходят люди с просьбами помочь с работой и объясняют, что у них и два, и три и даже четыре высших образования, но на работу в крупные известные компании их не берут.

По словам депутата, приходил молодой человек, получивший диплом в Дагестане, и просил помочь устроиться в газовую компанию. Молодой человек уверен, что его диплом позволяет в "Газпроме" работать", но собеседование он пройти в компании не смог.

В сети решили, что посылая людей, обращающихся к депутату с просьбой помочь с трудоустройством, поискать работу на стройке маляром, например, депутат над ними посмеялся. На Вострецова набросились с критикой.

Как отметил депутат, "Газпром" не в состоянии принять на работу всех. По словам Вострецова, советуя россиянам с высшим образованием идти на низкооплачиваемые вакансии, хотел сказать, что не следует отказываться от такого варианта в качестве временного трудоустройства, - сообщает РИА Новости. По словам Вострецова, люди сетуют, что годами не могут найти хорошую работу.

"Смысл был в чем? Приходят странные люди, говорят, что у них несколько высших образования, и хотят, чтобы им предложили какую-то только высокооплачиваемую работу.... Они — профессиональные нытики. Они 10 лет могут искать работу под себя и не найти ее никогда. Тот, кто хочет, тот находит. Безработный — это тот, кто не имеет работы, но хочет ее найти. Не мечтает", — объяснил Вострецов.