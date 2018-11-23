Жителя Солнечногорска задержали за хранение боеприпасов

Как сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД, в Солнечногорском районе задержали мужчину в возрасте тридцати пяти лет за хранение боеприпасов на территории своего участка.

Так, на него завели уголовное дело, ему грозит до восьми лет тюрьмы. Нарушитель под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, передает сайт Подмосковье сегодня.