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Крым вновь изображен российским на карте мира

23 ноября 2018, 16:13 [ «Аргументы Недели» ]

Крым вновь изображен российским на карте мира
an-crimea.ru

Крым вновь был изображен российским на карте мира. На этот раз республику вне украинских границ изобразил всемирный сервис картографии OpenStreetMap,  пишут «Аргументы недели-Крым».

В официальном заявлении портала говорится, что Крым будут отображать российской территорией до того момента, пока РФ будет фактически контролировать полуостров. Крымские границы должны значиться спорными, кроме границ Азовского и Черного морей, которые вопросов не вызывают.

Руководство организации уверяет, что не придерживается какой-либо версии по поводу законности нынешней ситуации в республике. Таких задач перед не стоит и сфера их компетенции в другом.

В украинском отделении картографического сервиса с таким решением не согласны и намерены его опротестовать. По их мнению, такие действия посягают на суверенитет Украины как независимого государства, границы которого признаны мировым сообществом.

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