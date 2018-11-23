Песков прокомментировал появление вертолетов над Кремлем

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию об учениях ФСО, которые в четверг привлекли внимание москвичей полетом двух вертолетов над Кремлем. СМИ выяснили, почему над Кремлем летали вертолеты

Напомним, как ранее сообщали АН, сегодня очевидцы сообщили о двух военных вертолетах, поднявшихся в воздух с территории Кремля, один из которых нес "платформу с людьми".

По словам Пескова, это "вполне нормальная практика". Он отметил, что может подтвердить проведение учений ФСО, в которых нет "ничего экстраординарного".

Песков напомнил, что Кремль, являющийся резиденцией главы государства, большая часть которой скрыта от глаз обывателя, тем не менее, принадлежит к режимным объектам.

"Какие там стадии, что будет происходить на каждой из них, надо справляться в ФСО", - сказал пресс-секретарь, чьи слова цитирует агентство РБК.



