Путин посетил Военный инновационный технополис «Эра» в Анапе

Президент РФ Владимир Путин 22 ноября посетил Военный инновационный технополис «Эра», созданный в Анапе в Краснодарском крае. Технополис «Эра» создан в соответствии с Указом Президента от 25 июня 2018 года.

Путину рассказали о научных разработках в области медицины, в частности с методикой 3D-сканирования и обработки полученной из медицинских учреждений информации, необходимой для диагностики и лечения пациентов.

Российскому лидеру показали лабораторию по разработке биопрепаратов для медицины и промышленности и рассказали о геномных исследованиях, которые ведутся в технополисе.

В лабораторном кластере на данный момент размещены 37 предприятий, в том числе концерны «Калашников», «Сухой», и новые - исследовательские «команды-стартапы». Совместными усилиями они приступили к реализации 48 инновационных проектов в области робототехники, энергообеспечения, биоинженерии, информационных систем и ряда других направлений. В этих разработках участвуют военнослужащие четырёх научных рот, - сообщила пресс-служба Кремля.

Концепция военного технополиса в Анапе призвана ускорить разработку и внедрение прорывных технологий в оборонной сфере, создать инфраструктуру для успешного взаимодействия научных, образовательных и производственных организаций и поддержать талантливую молодёжь путём реализации программ для молодых учёных в рядах Российской армии.