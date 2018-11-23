В Tele2 идет день открытых дверей

Сегодня, 23 ноября, в компании Tele2 проходит День открытых дверей. Впервые в нем примут участие все офисы. Это уже 13-ое ежегодное мероприятие, которое идет по всей стране.

Акция состоится под лозунгом «#МойЛюбимыйTele2». Сотрудники компании выйдут из офисов и расспросят посетителей салонов, почему они выбирают Tele2. А на вопросы клиентов лично ответит генераьный директор компании Сергей Эмдин. Подробнее читайте на сайте газеты "Вечерний Челябинск".