Депутаты Верховной Рады напились, делая поправки в госбюджет

Главный финансовый документ Украины на следующий год парламентарии правили до раннего утра. Голосование за документ произошло в пятницу еще до рассвета. Закавыка была в дополнительных 18 миллиардах гривен, невесть откуда нарисованных кабмином официального Киева.

По итогам голосования внефракционный депутат Юрий Левченко пожаловался на запах перегара в сессионом зале.

«Для тех избирателей немногочисленных, которые, наверное, нас до сих пор еще смотрят или слушают, я хотел бы сообщить такую интересную вещь: зайдя в сессионный зал только что, первое, что ощущается, - это прямо ощущение перегара в воздухе», — обратился Левченко к электорату в момент голосования за поправки: «Это столько народных депутатов последние несколько часов наливали себе и очень хорошо употребляли. Такой Верховной Радой сейчас хотят голосовать Бюджет!»

Вообще, в Верховной Раде употреблять запрещено. В тамошнем буфете алкогольные напитки не продаются. Соблюдать порядок во время голосования потребовала вице-спикер украинского парламента Ирина Геращенко. Однако коллеги ее словам не вняли. К этому времени они уже «набухались».