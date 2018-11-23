Замена Кучмы на Минских переговорах пока ни к чему не привела

Итогом заседания рабочей группы по вопросам безопасности на переговорах контактной группы в Минске стали требования «прекратить бесполезные обвинения и озвучить сторонам свои позиции относительно того, как можно исправить сложившуюся ситуацию с фиксируемыми СММ ОБСЕ нарушениями, и на заседание Контактной группы выйти уже с конкретными предложениями». К этому призвали украинских переговорщиков.

В ходе переговоров изначально действительно произошло обсуждение спорных моментов. Сейчас на Донбассе действует режим школьного перемирия. Он конечно, безумно раздражает военнослужащих армии ДНР, которые подвергаются обстрелам и не могут ответить. У них даже боеприпасы опечатаны. Тем не менее результат хоть какой-то есть. По сравнению с 2014 и 2015 годом на фронтах Донбасса относительное затишье (это если не принимать во внимание отдельные участки передовой).

Официальный Донецк выступил с предложениями по грядущей встрече. Они пока не называются, так как в них могут быть внесены поправки. Украинская сторона в свою очередь обрушилась на коллег из Донецка с обвинениями.

Встреча прошла на информационном фоне смены в делегационном составе. Накануне Киев нашел замену экс-президенту Украины Кучме, который участвовал в переговорном процессе. Вместо него кресло переговорщика займет тоже бывший, но уже министр обороны Украины Евгений Марчук. Накануне произошло его назначение приказом Порошенко.

В России от Марчука ждут нового импульса работы контактной группы. Такое заявление Бориса Грызлова распространили украинские СМИ сегодня. Ну, то есть, говоря другими словами, по сути, ничего от него не ждут.