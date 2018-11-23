Посол Украины обсудил с Германией какую-то ерунду

Украинский посол в Германии Андрей Мельник публично рассказал немецкой аудитории о том, почему украинцы не понимают Герхарда Шредера. Его статья с таким заголовком вышла в газете DieWelt.

В своей публикации Мельник зациклился на сайте Миротворец. Он пояснил, что есть раздражение по поводу включения бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера в список сайта одиозного «Миротворец». Соответствующие претензии Украине выставил немецкий МИД и Мельник поспешил оправдаться.

В этих оправдываниях он попытался поторговать имеющимся у Украины козырным пшиком: существованием сайта «Миротворец». Сам сайт Мельник назвал частной инициативой и подекламировал высокой патетикой по поводу свободы слова.

«Этот список возглавляет интернет – портал „Миротворец“ (на немецком языке: миротворцы) - и это чисто частный сайт. Украинское правительство не несет никакой ответственности за содержание данного сайта», — заявил Мельник: «Тем не менее, просьба Министерства иностранных дел о том, чтобы украинская сторона должна была обратить внимание на удаление этой сети, была обращена в Киеве с вниманием. Но здесь, по сути, затрагивается вопрос свободы слова, очень высокого блага. Поэтому правовое пространство украинских властей в этом случае ограничено».

Спустя пару абзацев украинский посол намекнул, что проблема все-таки может быть решена: «Украина готова серьезно поговорить о проблеме „Миротвореза“ со своими немецкими партнерами. Лично я считаю, что пресловутый список не является полезным и неуместным».

На самом деле, сайт Миротворец — это проект украинских спецслужб. Еще в начале лета «корреспондент АН» сумел дозвониться до одного из участников проекта. Он признался, что всего лишь является волонтером, и косвенно подтвердил, что проектом занимается специальный отдел украинских спецслужб. Вероятно, поэтому официальный Киев и готов серьезно обсуждать проблему сайта.

В своей публикации Мельник намекнул чего хочет Украина в обмен на закрытие «Миротворца»: разрыв контактов Германии с Россией и отказ от Северного потока. Это не новость. Информационный тренд, связанный с Германией на Украине, последние несколько месяцев крутится вокруг именно этих двух тем.

Единственный вопрос, который возник после прочтения публикации Мельника: что это вообще? Взрослый разумный человек с государственными полномочиями пытается предложить Германии какую-то ерунду — закрытие сайта в обмен на разрыв межгосударственных контактов с другой страной и отказ от участия в выгодном проекте! Даже если они закроют один Миротворец, тут же откроется другой. Уже сейчас у этого сайта есть масса дублей по всей сети. Украина решила заняться экспортом запрета своих собственных одиозных сайтов?!