На Украине рассказали о дискриминации переселенцев из Донецка

Их документы помечают специальными приписками, а потом работают с этими бумагами отдельно. Таковы неформальные правила работы с поданными бумагами в государственном Ощадбанке. Об этом сообщила одна из подвергшихся дискриминации выходцев с мятежного Донбасса.

В подтверждении своих слов она выложила снимок участка документа, который ей выдали на руки. В верхнем правом ей приписали соцмигрант.

Слово необидное. Но как сообщил один из украинских журналистов документы эти подвергаются сегрегации, отделяют их от основной массы. По его же словам, при этом переселенцы сталкиваются с большими проблемами. У донецких пенсионеров воруют деньги с карты. Полиция в это не вмешивается даже после заявлений. Банковские карты защитников прав переселенцев намертво блокируются.