Живший на 3,5 тысяч рублей саратовский депутат рассказал об итогах эксперимента

Депутат Саратовской областной думы от КПРФ Николай Бондаренко, живший на 3,5 тысячи рублей в месяц, рассказал об итогах своего эксперимента. Политик сообщил, что вчера у него был последний день диеты.

Бондаренко решил попробовать питаться на вышеуказанную сумму после спора с уже бывшим министром труда, занятости и миграции региона Натальей Соколовой. Она утверждала, что для удовлетворения нормальных физиологических потребностей 3,5 тысячи рублей вполне достаточно, а есть можно только "макарошки".

Депутат признался, что похудел на шесть килограммов и осознал, что правильно питаться на эту сумму без ущерба для здоровья невозможно, передает РИА "Новости". Более того, Бондаренко уточнил, что из этой диеты ему придется выходить постепенно, чтобы не травмировать организм.