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Свердловские хирурги удалили ребенку злокачественную опухоль весом 2 кг

23 ноября 2018, 12:24 [ «Аргументы Недели» ]

Свердловские хирурги удалили ребенку злокачественную опухоль весом 2 кг
фото: pixabay.com

Свердловские хирурги удалили 2-килограммовую опухоль печени десятилетнему ребенку. Согласно последней информации, новообразование, которое возникло в организме девочки, являлось злокачественным.

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В США хирург удалил пациентке здоровую почку, приняв ее за опухоль

Подчеркивается, что большой размер опухоли не позволил врачам действовать классическим методом удаления. В рамках операции хирурги вскрыли грудную клетку пациентки, рассекли переднюю грудную стенку и диафрагму. В ходе вмешательства, которое длилось около пяти часов, было удалено примерно 70 процентов органа.

Как уточняет РИА "Новости", ссылаясь на заявление детского хирурга-онколога Областной детской клинической больницы Сергея Тупоногова, сейчас девочка проходит курс химиотерапии. В ближайшем будущем ребенок может полностью выздороветь.

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