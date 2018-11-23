Свердловские хирурги удалили ребенку злокачественную опухоль весом 2 кг

Свердловские хирурги удалили 2-килограммовую опухоль печени десятилетнему ребенку. Согласно последней информации, новообразование, которое возникло в организме девочки, являлось злокачественным.

Подчеркивается, что большой размер опухоли не позволил врачам действовать классическим методом удаления. В рамках операции хирурги вскрыли грудную клетку пациентки, рассекли переднюю грудную стенку и диафрагму. В ходе вмешательства, которое длилось около пяти часов, было удалено примерно 70 процентов органа.

Как уточняет РИА "Новости", ссылаясь на заявление детского хирурга-онколога Областной детской клинической больницы Сергея Тупоногова, сейчас девочка проходит курс химиотерапии. В ближайшем будущем ребенок может полностью выздороветь.