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Telegram заблокировать не получилось
23 ноября 2018, 12:07 [ «Аргументы Недели» ]
Telegram-канал Все Уху Ели рассказал нашему корреспонденту о внутриполитической ситуации в стране, блокировке мессенджера и о том, сколько еще просуществует ресурс.
- Расскажите о себе: в чем заключается концепция канала?
-Вокруг много несправедливости, жизнь вообще несправедливая штука - это нужно принять как данность. Но бывают моменты - читаешь трешовую новость и думаешь: совсем "уху ели"! Такого в последнее время все больше и с этим надо бороться, об этом надо писать. Гласность - наше оружие. Каких-либо конкретных задач перед собой не ставим - главное начинить канал достойным контентом, вызвать резонанс у аудитории.
- Ваш канал заявлен в качестве политического. Что скажете о внутриполитической повестке в России?
- За последние месяцы отметим доминирование темы региональных выборов и губернаторских ротаций. Кадровые перестановки традиционно притягивают внимание, а скандальный в некотором смысле Единый день голосования, тянущийся шлейфом с 9 сентября, приковал взгляды даже обычно незаинтересованной публики. Федеральный центр понадеялся на русское "авось" и получил нестандартную для себя ситуацию. Катастрофы не случилось, но дремавшие кремлевские коридоры оживились.
- Каковы особенности существования телегарма в условиях блокировки?
- Да, телеграм заблокировать не получилось. То ли не смогли, то ли правда великолепный блеф. Но суммарный охват всех телеграм-постов в октябре превысил доблокировочные значения. Телеграм-каналы есть у федеральных чиновников, политков, журналистов, СМИ. Игнорирование телеграма - большое упущение госорганов. Официальные телеграм-каналы если не ошибаемся есть только у МИДа, и то он большей частью пассивен. Давным-давно помнится Госдума неплохо стартовала со своим каналом, но его удалили буквально через неделю. А представьте, каким бы успехом мог пользоваться официальный канал Министерства обороны или ФСБ. А если бы Песков завел себе канал, то первым легко смог бы набрать миллион подписчиков. Органы власти сделали из телеграма врага, но своими потугами борьбы лишь подогревают интерес к нашей площадке. Но большей выгоды власть добьется если станет активным юзером этой платформы.
- Телеграму предрекают скорую смерть. Неужели все кончено?
-Разумеется у телеграм-каналов есть свой ограниченный ресурс. Банальщина, но ничто не вечно. Вопрос в том, насколько он ограничен. Успех этой площадки основан во многом на анонимности (если анонимность в телеграме не является блефом его создателей). Скорую гибель телеграм-каналов в качестве платформы для общественной дискуссии могут обеспечить два фактора: либо Дуров начнет активно сотрудничать с силовиками и полетят головы редакторов либо власть смягчит проводимую политику в рунете. Ни один из вариантов нам не кажется реальным в ближайшей перспективе.
- Какими видите перспективы своего канала? Чего ждете в будущем?
- Верим в две вещи: в то, что интересных новостей не убавится, поэтому в той или иной форме канал продолжит существовать. Также мы верим в огромный потенциал телеграма. Призываем телеграмеров объединятся и продолжать делать качественный, интересный контент. Мы всегда открыты к сотрудничеству.
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