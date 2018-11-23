Возвращение талисмана «Трактора» из космоса

В ХК «Трактор» вернулся талисман клуба, отработавший в космосе 197 дней. Белый Медведь - первый талисман КХЛ, который побывал в космосе. Ранее на МКС побывали лишь шайба КХЛ и Кубок Гагарина.

На матче 22 ноября болельщикам клуба был представлен талисман - миникопия Медведя, побывавший в космической экспедиции. С 21 марта 2018 года (выведение на заданную орбиту транспортного пилотируемого корабля) по 4 октября в составе космической экспедиции МКС 55/56 вместе наш Медведь выполнял функции индикатора невесомости командира экипажа космонавта Олега Артемьева (118 космонавт России). В составе экипажа корабля "Союз МС-08" были члены длительной экспедиции МКС-55/56 - космонавт "Роскосмоса" Олег Артемьев, астронавты НАСА Эндрю Фойстел и Ричард Арнольд.

Талисман в Клуб привез Денис Чепак – фанат «Трактора» с многолетним стажем, командир экипажа вертолета поисково-спасательного отряда, встречающего космонавтов после возвращения на Землю. Денис Валерьевич сделал символическое вбрасывание. ХК «Трактор» несколько лет связывает дружба с космонавтом Олегом Артемьевым. В прежней экспедиции с ним в космосе был небольшой герб Челябинской области и фотографии с символикой «Трактора». Бесценную помощь в дружбе с космонавтами и отправке в космос талисмана «Трактора» оказывает клубу Денис Чепак. В фойе арены болельщики смогли сфотографироваться с космическим талисманом «Трактора».

Напомним, что 21 марта ракета "Союз-ФГ" с кораблем "Союз МС-08" стартовала с "Гагаринского старта" космодрома "Байконур". 23 марта в день домашнего матча № 6 полуфинала Восточной конференции корабль "Союз МС-08" осуществил стыковку с МКС, и талисман «Трактора» начал свое космическое путешествие. Завершилась экспедиция МКС-56 4 октября 2018г. За время пребывания на станции экипаж выполнил программу научно-прикладных исследований и экспериментов в рамках задач длительных экспедиций МКС-55 и МКС-56, поддерживал работоспособность МКС и проводил работы по её дооснащению оборудованием, доставленным грузовыми кораблями.

лег Артемьев совершил выход в открытое космическое пространство по программе полёта российского сегмента МКС.

Концепция и слоган этого сезона «Заряжай» и талисман «Трактора» продолжают космическую тему.Именно полет Медведя в космос, где он зарядился космической энергией, и его возвращение на Землю стали основой концепции. Вернувшись в «Трактор», наш талисман зарядит своей космической энергией многотысячную армию поколения Т. Перед началом плей-офф сезона 2017/2018 Клуб выпустил проморолик, где болельщики клуба смогли увидеть, как Олег Артемьев приглашает Мишку с собой в космическую экспедицию. Все обратили внимание, что Мишка из промо и Мишка из «звездолета» отличаются. Когда медведя заявили как индикатор невесомости, его отправили в химическую лабораторию Роскосмоса и опечатали до полета. Он отправился на Байконур за две недели до космонавта Олега Артемьева. Поэтому в промо-ролике плей-офф появился дублер. Ролик клуба к старту плей-офф.

Старт космического корабля в прямом эфире.

Рассмотреть талисман в прямой трансляции было не так просто, но есть несколько скриншотов, на которых виден талисман команды вместе с другими талисманами – индикаторами невесомости.