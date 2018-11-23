ИскИн: между тотальным контролем и полным хаосом

В эти дни в Москве проходит Неделя российского интернета – главное индустриальное событие отрасли высоких технологий. Что ждет российское общество в эпоху развивающегося Искусственного Интеллекта? Вся жизнь пользователей сети может оказаться в открытом доступе

По итогам состоявшихся на форуме дискуссий можно обозначить следующие основные тренды. Подавляющее большинство разработчиков ИИ работает над созданием «сверхинтеллекта», обученного человеческой психологии. Уже в ближайшее время ИИ научится распознавать достоверность получаемой информации по голосу, выражению лица и анализу психотипа личности. Государство при этом декларирует свое невмешательство в отрасль.

Однако уже сейчас Москва является вторым городом мира по количеству установленных видеокамер, оснащенных технологией распознавания лиц. Власти говорят о пилотных проектах, но по факту эксперименты уже завершились: система распознавания лиц внедрена, работает и в дальнейшем будет только расширяться. Это позволит значительно снизить уровень преступности, повысив прозрачность мегаполиса. А ИскИн, умеющий распознавать ложь, существенно упростит работу финансовых организаций и правоохранительных органов.

Со временем ИскИн научится манипулировать потребительскими предпочтениями человека, используя его психологические уязвимости. Уже в ближайшие годы совокупность этих факторов приведет к тотальному технологическому контролю, попытки избежать которого будут стоить пользователю значительного дискомфорта, прогнозирует Телеграм-канал «Экономика цифровой эры».