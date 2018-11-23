В пятницу, 23 ноября, стало известно, что Министерство транспорта Российской Федерации планирует изменить внешний вид пешеходных переходов. Соответствующая информация появилась сегодня утром в СМИ.

Согласно некоторым данным, "зебры" станут значительно выше и будут напоминать "лежачих полицейских". Как сообщает телеканал "Звезда", это заставит российских водителей обращать более пристальное внимание на данные участки дорог, что повысит безопасность.

Данная инициатива показалась целесообразной целому ряду общественных организаций. Не исключено, что она может попасть в национальный проект "Безопасные дороги".