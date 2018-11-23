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Вашингтон сделал Москве китайское предупреждение
23 ноября 2018, 10:07 [«Аргументы Недели», Александр ГРИГОРЬЕВ ]
Как стало известно «АН», США пока «не вручили» Кремлю официального уведомления о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Вашингтон требует от Москвы охлаждения в отношениях с Пекином.
«Да, официальное уведомление пока не получено», - подтвердил в беседе с «АН» источник, знакомый с ситуацией. По его словам, «кроме того, по дипломатическим каналам была выражена позиция, что при выполнении определенных условий выход США из ДРСМД может и не произойти».
Он отказался перечислять все эти условия, но отметил, что «их тенденция направлена на общее замораживание отношений нашей страны с КНР». «В частности, на прекращение сотрудничества в области строительства тяжелых транспортных вертолетов и широкофюзеляжных самолетов», - уточнил источник.
Напомним, что подобными технологиями располагают только Россия, США и ЕС.
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