Должность психолога для учителей может появиться в Российских школах

Председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец призвала ввести в школах России должность психолога для учителей. Работу с этим специалистом предлагается включить в график педагогов.

По словам Волынец, штатные психологи должны будут объяснять учителям, как следует работать с гиперактивными ребятами, школьниками с дефицитом внимания, а также учениками, которые не хотят идти на контакт, передает RT.

Глава Национального родительского комитета полагает, что эта мера даст возможность снизить напряженность в школах и улучшить условия для работы учителей. Не исключено, что деятельность психологов позволит снизить число конфликтов и повысить успеваемость ребят.