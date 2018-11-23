Предсказан ответ Москвы на возможный ракетный удар Соединенных Штатов по России

Российская Федерация в случае ракетного нападения Соединенных Штатов будет действовать в соответствии со стратегией ответно-встречного удара. Такое заявление в разговоре с представителями прессы сделал Алексей Леонков, отечественный военный эксперт.

Аналитик отметил, что любой запуск ракет американской стороной будет «моментально» обнаружен российскими спутниками, находящимися на земной орбите. После того как боеприпасы выйдут на баллистическую траекторию, «стартуют наши ракеты», рассказал Леонков. Согласно точке зрения эксперта, высказанной им в интервью ФБА «Экономика сегодня», система ответа на военную агрессию, которой в настоящее время обладает Москва, отлично справляется с задачей сдерживания вероятного противника в лице США.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что отставной полковник Виктор Литовкин назвал условие удара России по Литве в возможной войне с НАТО.