В ближайшие дни москвичей ожидают снегопады и заморозки

В ближайшие дни в Москву придут зимние заморозки и снегопады. Согласно последней информации, столица России и Московская область будут по-прежнему находиться в зоне влияния атмосферного фронта.

В субботу на город обрушится снегопад, который продлится до воскресенья. Не исключено образование снежного покрова. В понедельник существенных осадков не ожидается.

Во вторник в дневное время температура воздуха опустится до минус 4 градусов, а ночная – до минус 6. В течение дня будет идти снег, передает центр погоды "Фобос". В среду будет облачная погода без осадков, а в четверг и вовсе прогнозируется солнце. Температура, однако, будет падать – днем она составит до минус 7 градусов, а ночью – до минус 11.