Страх и зависть в Екатеринбурге

Сейчас, когда толпы свердловских политологов пытаются оправдать мэра Высокинского, который случайно болтнул лишнего про якобы ненадобность строительства в Челябинске суперсовременного аэропорта. Аналитики из соседней области уже несколько дней пытаются доказать и что рейтинг-то у Дубровского из-за этого конфликта обвалился, и что он посягнул на святое – на строительство ВСМ, да и вообще, спровоцировал ненужную дискуссию вокруг будущей агломерации Екатеринбурга и Челябинска. Поэтому давайте все рассмотрим по порядку.

«Обваленный рейтинг Дубровского»

Соглашусь с экспертами телеграмм-канала «Замполит» и толпой аналитиков из Свердловской области. Рейтинг Дубровского за последние два дня действительно рухнул. Но лишь в Екатеринбурге. Потому, что челябинский губернатор впервые посягнул на святые чувства свердловчан об их исключительности, уральской столичности, «пупа всея Урала». В Челябинске же, напротив, жители увидели как «батька» поставил наглеца на место. «Они завидуют нам, а аэропорт мы все равно построим, мы уже обо всем с Москвой договорились». И это заставило южноуральцев по новому посмотреть на Дубровского, значительно усилило его позиции.

Аэропорт нужен Челябинску для успешной конкуренции с другими регионами страны за федеральные программы, российские и международные мероприятия, для привлечения инвесторов, для успешного развития коммерции, для внешних культурных и деловых связей, для развития туристической отрасли региона. А если одним словом, то для ОБОГАЩЕНИЯ региона. И у Челябинска впервые за многие десятилетия появится столь важный объект, который будет еще и круче, чем у Екатеринбурга. Страх и зависть. Зависть и страх, вот, что чувствует сейчас Высокинский. Вот, что невольно сорвалось с его уст.

Критика ВСМ

Даже людям далеким от экономики очевидно, что проект ВСМ между Челябинском и Екатеринбургом как самостоятельный проект не нужен, он не оправдан ничем. И никогда не окупится. Расстояние слишком маленькое, да и сами эти два города не дополняют, а скорее дублируют друг друга по основным производствам. То есть производят примерно одно и то же, продают одно и то же, потребляют одно и то же. В чем смысл строить дорогущую дорогу длиной в 200 км между городами – конкурентами? Нет смысла. Но есть смысл строить большую евразийскую ВСМ от Берлина до Пекина через Москву, Екатеринбург и Челябинск. Вот от этого мега-проекта выгода очевидна. Это будет кратчайший путь из Европы в Азию, такая дорога реально обогатит Урал. Вот в таком ключе и надо рассматривать этот проект.

Хитрость некоторых наших свердловских соседей заключается в том, чтобы построить короткую ветку, оставить Челябинск без аэропорта и перетянуть на себя все самые перспективные проекты. Эта хитрость сильно заметна в Челябинске, она вызывает раздражение жителей и сплачивает челябинские элиты, которые тоже хотят жить в развивающемся и богатеющем городе.

Агломерация как «неравный брак»

В Челябинске все больше растет уверенность в том, что агломерация на условиях Екатеринбурга для нас не выгодна. Притом, что эти два города сейчас неравны, союз этот все же должен строиться на равных и взаимовыгодных условиях. Агломерация должна быть полицентричной, давать возможность развиваться всем участникам. Команда Высокинского, судя по всему, считает иначе. И не стоит их винить в этом. Мэр Екатеринбурга работает в интересах своего города, своей области. Молодец. А мы должны отстаивать интересы своего города. Жестко. Последовательно. И аэропорт у нас будет, и ВСМ, и агломерация. Эти вещи не противоречат друг другу. Только одеяло на себя тянуть не надо. И завидовать тоже.