Синоптики рассказали о погоде в Москве на 23 ноября

Специалисты метеорологической службы рассказали, что в пятницу 23 ноября в Москве будет немного холоднее, чем в предыдущие дни недели. На дорогах местами возможно образование гололедицы.

Сегодня, как и в предыдущие дни на этой неделе, в Москве ожидается облачная погода с кратковременными прояснениями. Температура в столице снижается постепенно и сегодня столбики термометров остановятся у отметок -3-1 градусов. В ночь на субботу температура снизится до -5-3 градусов.

Осадков сегодня в столице не ожидается. Западный ветер будет дуть со скоростью 6-11 метров в секунду. Подобные условия способствуют образованию гололедицы на дорогах, предупреждают синоптики. В ночь на субботу местами возможен небольшой снег, пишет «КП».