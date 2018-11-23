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Синоптики рассказали о погоде в Москве на 23 ноября
23 ноября 2018, 07:35 [ «Аргументы Недели» ]
Специалисты метеорологической службы рассказали, что в пятницу 23 ноября в Москве будет немного холоднее, чем в предыдущие дни недели. На дорогах местами возможно образование гололедицы.
Сегодня, как и в предыдущие дни на этой неделе, в Москве ожидается облачная погода с кратковременными прояснениями. Температура в столице снижается постепенно и сегодня столбики термометров остановятся у отметок -3-1 градусов. В ночь на субботу температура снизится до -5-3 градусов.
Осадков сегодня в столице не ожидается. Западный ветер будет дуть со скоростью 6-11 метров в секунду. Подобные условия способствуют образованию гололедицы на дорогах, предупреждают синоптики. В ночь на субботу местами возможен небольшой снег, пишет «КП».
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