Адвокат объяснила падение рождаемости

Член Совета Федерации Татьяна Кусайко обвинила женщин в нежелании использовать тело «по назначению». Так, рождаемость в России с января по сентябрь сократилась на 62 тысячи человек. Об этом передает «Говорит Москва».

«Да, женщины стали больше уделять внимания карьере, обучению, получению профессии для того, чтобы впоследствии зарабатывать деньги для создания семьи, рождения и воспитания детей. Проблема в том, что у нас даже у чиновников сложилось сознание, что государство ничего не должно людям, они не стесняются озвучивать это», - добавила юрист.

По мнению эксперта, государство практически не помогает семьям с детьми, как пишет НСН.