Заслуженный учитель: ЕГЭ нельзя заменить блокчейном

В Госдуме хотят заменить ЕГЭ системой выявления талантов с помощью блокчейна. С такой идеей выступил заместитель главы комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов.

Доктор педагогических наук, член-корреспондент Российской академии образования, заслуженный учитель РФ, директор центра образования №109 города Москвы Евгений Ямбург посмеялся над инициативой депутата. Об этом пишет НСН.

«В огороде бузина, в Киеве дядька! Система раннего выявления талантов – это одна история, где кроме блокчейна существует масса всяких замечательных способов, а ЕГЭ – это совершенно другое. Можно подумать, что у нас все талантливы. У нас огромное количество людей скромных талантов, они составляют большинство страны. Нельзя же в такой эклектике с такими путаными мозгами давать предложения. Я бы постеснялся. ЕГЭ – это уже медицинский факт, никто его заменять не будет», - отметил он.