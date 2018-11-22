Эксперт: Появление интернета в России – заслуга обычных россиян

Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко заявил, что поддерживает идею большого празднования 25-летия Рунета весной 2019 года.

Так, интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев считает, что появление интернета в России – заслуга обычных россиян. Об этом сообщает НСН.

«В этот день я бы чествовал граждан РФ, потому что они получили доступ в информационный коннект, который позволил чувствовать себя частью общего глобального мира, который позволил им общаться, высказываться, находить друзей», - отметил он.