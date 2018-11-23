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Главбух питерского «бизнесмена» Терентьева готова сдать патрона следствию?
23 ноября 2018, 11:00 [«Аргументы Недели», Егор ТИТОВ ]
Последние два года в Северной столице фокус общественного внимания активно привлекает бизнесмен Александр Терентьев. Причин тут несколько, но можно выделить несколько знаковых. Первое - потери большинства бизнес-проектов. Под откос они пошли из-за непредсказуемости и одиозности последнего. Второе – неуплата налогов. А вот тут бешеные цифры!
Напомним читателям о том, что господин Терентьев был обвинен в неуплате налогов в сотни миллионов рублей, что повлекло за собой домашний арест и возбуждение против него уголовного дела. С Терентьева взяли подписку о невыезде (что все же не помешало ему кататься по зарубежным странам).
Сейчас, когда все проекты Терентьева не ахти как и все становится ясно при завершении его дела на самом верху, в питерском бизнес-сообществе все активнее муссируются слухи, переходящие в твердые утверждения, о том, что главный бухгалтер господина Терентьева г-жа Жанна Сморщок высказала согласие на сделку со следствием. Напомним, на кону – 600 млн рублей налогов.
А теперь подумайте – шестьсот миллионов рублей, скрытых от налогов!
Ответственность за эту крупную сумму придется нести на полную катушку, и отвечать по строгости закона за все проделанные операции. Законные эти операции или нет – это дело следствия, и оно его точно установит. Тем более, внимание делового сообщества и правоохранительных органов давно сфокусирован на скандалах Терентьева и круг его близких отдельная тема.
Вполне очевидно, у главного бухгалтера г-жи Сморщок нет особого желания «тянуть по полной лямку» за Терентьева или просто сдали нервы и главбух, сообразив что к чему, начинает совсем другую, надеемся, честную игру. По крайней мере, надежда на это есть. Тогда всем будет проще, для Жанны Васильевны – в первую очередь.
Логично и то, что за неуплату денег в бюджет должен отвечать не столько Жанна Васильевна, но сам Александр Терентьев. Но последнему давно не привыкать сдавать своих, ведь был же целый шлейф выгнанных им адвокатов и их публичное обвинение в продажности. Следовательно, страх перед шефом, а затем и перед законом, требующий справедливости, сказалось на решении Жанны Васильевны по сотрудничеству со следствием.
Возможно, чтобы не попасться в «список сданных» и быть оплеванной, главный бухгалтер Терентьева решила - хватит! Зачем Жанне Васильевне самой себя загонять в угол и быть абсолютно крайней в очень неприятной ситуации?! Логично?! Вполне логично. Ведь если деньги «шли мимо кассы» под присмотром и руководством самого Терентьева, если г-жа Сморщок была вынуждена принимать решения под давлением работодателя – это уже другой расклад.
Мы позвонили самой Жанне Васильевне, чтобы узнать, правда или нет – идет ли она на сделку со следствием. Г-жа Сморщок ничего определенного сказать не смогла: звонок, по-видимому, смутил ее, и она высказала не очень понятные сомнения во всем происходящем… (запись разговора есть в распоряжении редакции). Жанна Васильевна обещала проконсультироваться и перезвонить через некоторое время, но мы так и не дождались ответного с ее стороны.
Многие из нас хотя бы поверхностно, но знают что такое быть бухгалтером, какая это ответственность и какие могут быть последствия ошибок в столь сложном механизме, как расчет денег. Порой ошибки случаются ненароком, но иногда – осознанно. И вот в этом слово «иногда» в бухгалтерии можно рассмотреть опорные точки. Если ошибка непреднамеренная, куда бы ни шло.
Однако если речь идет о сотнях миллионов рублей скрытых налогов, то здесь другой вопрос. Вопрос также кроется в том, добровольно ли Жанна Васильевна скрывала эту сумму или намеренно. Никто не исключает, использованные варианты с использованием интересов Терентьева.
Но тут, очевидно, в эти 600 млн неуплаченных налогов в казну государства напрямую замешан сам бизнесмен Александр Терентьев, словно дамоклов меч, возвышающийся над финансовыми трудами главного бухгалтера и непосредственно над самой Жанной Васильевной в период работы и требующего от главбуха показать цифры такими, какие нужно ему, а не налоговикам. По логике, за ошибки бухгалтерии в первую очередь несет именно главбух. А Терентьев может отскочить и все свалить на близких по работе, ведь подобное уже проходили и именно с его непосредственным участием.
Можно ли будет Жанне Васильевне полностью уйти от ответственности? Если будет честная работа с соответствующими органами, раскрытие всех махинаций Терентьева и возможность вернуть в казну родного Отечества те самые 600 млн рублей (возможно, и больше), то без всяких сомнений эти факты будут учтены. Поэтому логично предположить, что Жанна Васильевна делает правильный выбор.
Слухи, как известно с пустого места не появляются, тем паче в таком узком кругу, как бизнес-среда. Но если они все же появляются, значит, за этим что-то или кто-то стоит. Настоящие бизнесмены ушки держат на макушке, ведь от этого зависит собственная деловая репутация и, соответственно, перспектива.
Поэтому главного бухгалтера Терентьева понять можно и нужно, а вот осуждать ее за этот шаг - совсем нет смыла. И надо только приветствовать столь важное, непростое и ответственное решение Жанны Васильевны. Лучше быть честным, пусть и на финише, чем оказаться совсем бесчестным и совсем без имени.
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