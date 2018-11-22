Жителям мятежного Донбасса предлагают принять участие в соцопросе на тему прошедших выборов. Предложение рассылается через социальные сети. Оно содержит ссылку, при переходе на которую открывается сайт-визитка с одной единственной страничкой. Она озаглавлено короткой формулировкой «Общереспубликанский социальный опрос» и содержит восемь вопросов.

Вопросы затрагивают темы честности прошедших выборов, информацию о явке, мнение о перспективах развития республик и т. п. В самом низу странички обещается перевести сто рублей на номер мобильного телефона.

Это предложение перевести деньги на счет вызвало подозрение у жителей республик. У них возник вопрос каким образом можно пополнить счет Феникса или Водафона через Россию. За участие в выборах глав Донецкой и Луганской народных республик на Украине уже обещана уголовная ответственность. В этом контексте уголовного преследования предложение участия в соцопросе выглядит как приглашение сообщить номер телефона, по которому можно вычислить участвовавших в недавнем плебисците.

«Скорее всего, это сбор данных для миротворца», — предположил один из жителей Донбасса, которому поступило предложение участвовать в соцопросе.

Кто инициировал эти социсследования не понятно. Предложения рассылала пользователь соцсетей, которая заявила Финансовый институт у себя в профайле.









Так называемая «трассировка маршрута» при котором обычно узнают ip-адрес сайта сообщала, что адрес контролирует провайдер ROSNIIROSRussianInstituteforPublicNetwork. Он находится в Москве. Это некоммерческая организация. Она была создана Госкомитетом РСФСР по делам Науки и Высшей Школы совместно с Институтом Атомной Энергии имени Курчатова на базе вычислительного центра курчатовского института.