Как правильно выбрать красную икру?

Роскачество планирует перед новогодними праздниками провести проверку красной икры. Как выбрать икру рассказала эксперт потребительского рынка Светлана Титова.

По мнению эксперта, качественный продукт надо искать именно в каких-то специализированных магазинах. Об этом сообщает информационно-аналитический портал mir24.tv.

"Лучше не брать икру на развес. Старайтесь, чтобы был ГОСТ. Если вы берете, допустим, ту же банку жестяную, там очень много, на что нужно обращать внимание. Во-первых, дата производства икры. Она должна быть произведена, когда идет нерест у рыб – с декабря по май", - отметила она.

Также, как передает ОТР, на одном предприятии в Иркутской области специальная комиссия провела инвентаризацию икры. Она была заготовлена для выращивания мальков.

В Братское водохранилище в 2019 году планируют выпустить 4-5 млн штук молоди омуля и пеляди. Об этом сообщает Телеинформ с ссылкой на пресс-службу губернатора.