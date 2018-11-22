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Как правильно выбрать красную икру?
22 ноября 2018, 20:29 [ «Аргументы Недели» ]
Роскачество планирует перед новогодними праздниками провести проверку красной икры. Как выбрать икру рассказала эксперт потребительского рынка Светлана Титова.
По мнению эксперта, качественный продукт надо искать именно в каких-то специализированных магазинах. Об этом сообщает информационно-аналитический портал mir24.tv.
"Лучше не брать икру на развес. Старайтесь, чтобы был ГОСТ. Если вы берете, допустим, ту же банку жестяную, там очень много, на что нужно обращать внимание. Во-первых, дата производства икры. Она должна быть произведена, когда идет нерест у рыб – с декабря по май", - отметила она.
Также, как передает ОТР, на одном предприятии в Иркутской области специальная комиссия провела инвентаризацию икры. Она была заготовлена для выращивания мальков.
В Братское водохранилище в 2019 году планируют выпустить 4-5 млн штук молоди омуля и пеляди. Об этом сообщает Телеинформ с ссылкой на пресс-службу губернатора.
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