В Подмосковье увеличат стоимость патентов для иностранных работников

Депутаты Мособлдумы сегодня на заседании приняли закон о повышении регионального коэффициента на патент для трудовых мигрантов. Его стоимость с нового года повысится до 4750 рублей в месяц.

Поясняется, что такая мера позволит дополнительно мобилизовать около 1 миллиарда рублей в бюджет региона.

В соответствии с федеральным законодательством, с 1 января 2015 все иностранные граждане, которые планируют трудоустроиться в России, должны купить патент. Его стоимость складывается из регионального коэффициента и показателя Минэкономразвития, единого для всех субъектов РФ.