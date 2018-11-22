Конституционный суд Украины принял поправки в конституцию с курсом на ЕС и НАТО

Конституционный Суд одобрил порошенковский проект изменения украинской конституции. Ранее документ прошел проверку в высшем судебном органе этого государства. Он признан соответствующим главному закону страны.

«Уверен, движение Украины в ЕС и НАТО необратимо. Прошу парламент рассмотреть этот вопрос безотлагательно», — сразу же после этого потребовал Петр Порошенко на своем фейсбуке, и намекнул, что решение Конституционного суда дает зеленый свет на евронатоинтеграцию.

Об этом проекте начали говорить еще в конце лета. В начале сентября украинский лидер внес проект на рассмотрение в Верховную раду. Спустя месяц, в октябре, документ ушел в Конституционный суд. Теперь его рассмотрел экспертный совет и вынес положительную оценку. Само заключение уже официально опубликовано.

Судя по тексту Порошенко предложил изменить преамбулу. Туда могут добавить слова «и подтверждая европейскую идентичность украинского народа и необратимость европейского и евроатлантического курса Украины». Пятый пункт части первой статьи 85 главного украинского закона предлагается переписать. Туда предлагается такой текст: «определения принципов внутренней и внешней политики, реализации стратегического курса государства на получение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора».

Новая статья 102 украинской конституции закрепляет за президентом Украины статус гаранта «реализации стратегического курса» на заявленную интеграцию.

По мнению Порошенко, эти изменения позволят окончательно и бесповоротно вывести Украину в сторону Европы. О том, нужна ли Европе Украина вне контекста давления на Россию украинский президент умолчал.