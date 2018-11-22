//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//Новости marketgid
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Лолита "пришла в чувство" и рассказала о своем здоровье
- Бенедикт Камбербэтч учит, как реагировать на совершенно бесполезные подарки
- Энтони Хопкинс: Актерское мастерство - это моё хобби!
- Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова в гостях у "Аргументов недели"
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//Общество 13+
Конституционный суд Украины принял поправки в конституцию с курсом на ЕС и НАТО
22 ноября 2018, 17:59 [«Аргументы Недели», Сергей СРЕДА ]
Конституционный Суд одобрил порошенковский проект изменения украинской конституции. Ранее документ прошел проверку в высшем судебном органе этого государства. Он признан соответствующим главному закону страны.
«Уверен, движение Украины в ЕС и НАТО необратимо. Прошу парламент рассмотреть этот вопрос безотлагательно», — сразу же после этого потребовал Петр Порошенко на своем фейсбуке, и намекнул, что решение Конституционного суда дает зеленый свет на евронатоинтеграцию.
Об этом проекте начали говорить еще в конце лета. В начале сентября украинский лидер внес проект на рассмотрение в Верховную раду. Спустя месяц, в октябре, документ ушел в Конституционный суд. Теперь его рассмотрел экспертный совет и вынес положительную оценку. Само заключение уже официально опубликовано.
Судя по тексту Порошенко предложил изменить преамбулу. Туда могут добавить слова «и подтверждая европейскую идентичность украинского народа и необратимость европейского и евроатлантического курса Украины». Пятый пункт части первой статьи 85 главного украинского закона предлагается переписать. Туда предлагается такой текст: «определения принципов внутренней и внешней политики, реализации стратегического курса государства на получение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и в Организации Североатлантического договора».
Новая статья 102 украинской конституции закрепляет за президентом Украины статус гаранта «реализации стратегического курса» на заявленную интеграцию.
По мнению Порошенко, эти изменения позволят окончательно и бесповоротно вывести Украину в сторону Европы. О том, нужна ли Европе Украина вне контекста давления на Россию украинский президент умолчал.
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Новости СМИ2
//Общество
ФБК заявил, что телеведущий Сергей Брилев имеет гражданство Великобритании
//Политика
Лавров: Зацикленность США на санкциях приобрела параноидальный характер
//Политика
//Новости МирТесен
//В мире
Объяснена бесполезность для Киева возможного введения полной блокады ДНР и ЛНР
Скандал в мире моды. Кутюрье обвинили в расизме и сорвали его показ в Шанхае
//Общество
//Новости партнеров
//Общество
//Общество
Конституционный суд Украины принял поправки в конституцию с курсом на ЕС и НАТО
//Культура
Молодые кинематографисты учатся и общаются в Берлине
//Новости СМИ2
Бенедикт Камбербэтч учит, как реагировать на совершенно бесполезные подарки
Двоих подозреваемых в деле о надругательстве над дознавателем могут отпустить
//Общество
В ПФР сообщили, когда вопрос о накопительной пенсии будет прояснен
В Омске прокуратура заинтересовалась школой, где в еду выжимали грязные тряпки
//Общество
Мэр Севастополя вызвал на жёсткие дебаты лидера крымской весны
//В мире
Полковник обозначил условие удара России по Прибалтике в вероятной войне с НАТО
//Криминал
Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова в гостях у "Аргументов недели"
//Общество
На Донбассе раскрыли информацию о смертной казни казака-разбойника
//Общество
Железная дорога к Крымскому мосту пойдет в обход древнего города
//Общество
Российским газетам приказано уйти
//В мире
//Общество
«Спам» из Африки. «Нигерийские письма» - теперь международный масштаб
//Общество
В память о майдане в Киеве радикалы митинговали против жареных куриных ножек
//Армия
«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве из-за сильного ветра
//В мире
В Турции к пожизненному за попытку госпереворот приговорили еще 74 военных