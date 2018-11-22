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Люди против машин
22 ноября 2018, 17:53 [«Аргументы Недели», Мария КАПУСТИНА ]
Вчера в московском шахматном клубе World Chess Club Moscow состоялся необычный блиц-турнир, в котором московские знаменитости сражались на шахматном поле с пермским роботом-промоботом. Комментировал поединки титулованный российский шахматист – Сергей Карякин.
Акция была организована телеканалом «Матч ТВ» в поддержку проходящего в Лондоне чемпионата мира по шахматам. Практически в то же время, как Магнус Карлсен и Фабиано Каруана сыграли в Лондоне свою 9 партию вничью, в Москве баскетболист Сергей Быков, актер Дмитрий Позов и 5-летний вундеркинд Миша Осипов в пятиминутном блице победили промобота.
Первым к шахматной доске вышел Сергей Быков – чемпион Европы по баскетболу, член тренерского штаба сборной России. Спортсмен уверенно, почти без подсказок гроссмейстера-комментатора обыграл робота. Правда, он сопротивлялся – заговаривал зубы скороговорками, рассказывал стихи, отвлекал внимание на шутки в стиле «не бывает некрасивых роботов, бывает мало напряжения». Но Сергей не поддавался на провокации и прекрасно сыграл, доказав, что баскетбол – это шахматы в движении.
Следующим соперником робота стал актер шоу «Импровизация» Дмитрий Позов, -неожиданно, врач по образованию. Хотя Дмитрий на победу не надеялся и планировал «перетерпеть» эти пять минут, робот снова болтал не по делу и в итоге проиграл.
Окончательно разгромил промобота самый юный участник турнира – Миша Осипов. По мнению Карякина, мальчик продемонстрировал самую сильную игру и поставил уверенный мат своему механическому визави. Хотя Мише всего пять с половиной лет, он уже зачислен в школу олимпийского резерва им Т.В. Петросяна, и ежедневно по два часа в день занимается решением шахматных задач.
Как рассказала мама Миши, мальчик стал играть, глядя на дедушку и папу. А уже в два с половиной его отвели в шахматную секцию, где окончательно распознали удивительные способности малыша.
На программе «Лучше всех» юный гений в 3 года сыграл с Анатолием Карповым, позже – с Сергеем Карякиным. Во время поединков с такими мастерами Миша спокоен, он уважает соперника, чувствует колоссальную разницу в знаниях и опыте, осознает свои недостатки, но не сдается.
Мальчик мечтает стать чемпионом мира, поэтому он пристально следит за игрой Магнуса и Каруаны, и, хотя его любимым шахматистом остается норвежец, болеет Миша за Фабиано Каруана.
Победы американцу желает и Сергей Карякин: «После 2016г. я уже не могу болеть за Магнуса, хотя, положа руку на сердце, считаю его очень талантливым шахматистом». Сейчас Сергей активно занимается популяризацией шахматного спорта в рамках проекта «Шахматы в школу». «Я разработал специальный шахматный контент для школ, чтобы они могли обучать детей по моим шахматным задачам». Сергей призывает родителей отдавать детей в шахматы как можно раньше, так как чем раньше серьезные специалисты начнут заниматься с ребенком, тем больше вероятности, что из него смогут вылепить самородок на уровне чемпиона мира.
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