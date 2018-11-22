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Стратегия взаимодействия

22 ноября 2018, 20:59 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Стратегия взаимодействия

Председатель Законодательного Собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко провел рабочую встречу с советником губернатора Кубани – председателем Совета при главе администрации Краснодарского края по развитию гражданского общества и правам человека Андреем Зайцевым.

В ходе встречи обсуждались вопросы поддержки в регионе некоммерческих социально значимых организаций и общественных инициатив. Андрей Зайцев представил главе краевого парламента проект стратегии развития гражданского общества Краснодарского края, обсуждавшийся накануне на расширенном заседании Совета при главе администрации Краснодарского края по развитию гражданского общества и правам человека. Планируется, что он станет составной частью Стратегии социально-экономического развития Кубани до 2030 года. Как подчеркнул Андрей Зайцев, это первый подобный проект в России. Полностью подготовить его в виде документа, который можно будет принять на уровне края, разработчики намерены весной следующего года. Председатель краевого парламента Юрий Бурлачко выразил одобрение данной инициативе.

«Очень важно, что программа поддержки гражданского общества будет интегрирована в социально-экономическую стратегию развития, она станет одной из самых значимых ее составляющих, так как одно без другого существовать не может», – сказал спикер ЗСК.

Также он напомнил, что вопрос поддержки гражданского общества поднимался на одном из недавних планерных совещаний в краевом парламенте. В частности, депутаты обратили внимание на недостаточное финансирование НКО в крае и дали соответствующие рекомендации профильным ведомствам и министерствам.

Андрей Зайцев подчеркнул, что этот вопрос также в числе первоочередных у разработчиков стратегии развития гражданского общества Краснодарского края.

«Своей задачей мы видим всестороннее укрепление взаимодействия власти и общественных организаций. Поэтому к дальнейшей работе над проектом стратегии планируется привлечь максимально широкий круг экспертов, правозащитников, общественных активистов», – подчеркнул Андрей Зайцев.

Юрий Бурлачко заверил, что депутатский корпус также подключится к этой работе, поручение будет дано профильным комитетам краевого парламента.

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