Грудинин прокомментировал волнение Германии о «борщевичном бедствии» в РФ

Директор Совхоза имени Ленина, бывший кандидат в президенты РФ от КПРФ Павел Грудинин прокомментировал сообщения немецких СМИ о том, что борщевик Сосновского стал настоящим стихийным бедствием для России. В Подмосковье выписан первый штраф за борщевик‍

Он назвал преувеличением сообщения о том, что под борщевиком находятся миллионы гектаров российской земли, но отметил, что растение захватывает неиспользуемые территории, это факт.

«Знаете, какой метод борьбы с ним? Нужно сделать все территории культурными, то есть пахать и сеять», — добавил Грудинин в разговоре с НСН.

Немецкая газета Suddeutsche Zeitung рассказала, что проблема борщевика актуальна и для Европы. Например, в Польше этот сорняк называют «местью Сталина».