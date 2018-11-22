В РПЦ призвали спокойнее относиться к верующим таксистам

Представителям агрегаторов такси и пассажирам стоит спокойнее относиться к религиозным чувствам водителей, заявил пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла Александр Волков.

По словам Волкова, в России таксисты соблюдают правила приличия, а недовольство отдельных людей иконами в салоне является скорее субъективным проявлением нетолерантности.

"Нужно со спокойствием относиться к проявлению религиозных чувств водителя, который может захотеть, чтобы во время работы перед ним была икона или какой-то мусульманский символ", - считает он.

Ранее в соцсетях разгорелись жаркие споры из-за запрета одного из агрегаторов такси демонстрировать религиозную атрибутику и предметы культа в салоне автомобиля его водителя.

Одни пользователи считают, что жалобы клиентов, из-за которых введен запрет, обоснованы: не каждому приятно видеть перед собой во время поездки четки, иконы или символы, возможно, не своей веры.

Другие, напротив, считают многоконфессиональность нашей страны поводом с пониманием относиться к праву человека носить или держать при себе предметы религиозной принадлежности, вне зависимости от вероисповедания.