На Украине пожалели о майдане

Спустя пять лет теперь только девять процентов украинцев согласились бы выйти на площадь Незалежности в 2013 году. Не вышли бы на майдан ни за какие коврижки 91% опрошенных. Таковы результаты опроса. Его провел телеканал NewsOne.

Голосование проходило в прямом эфире полуторочасовой программы. В нем приняло участие 9387 человек. Телезрителей голосовали, отвечая на вопрос «вышли бы они на площадь независимости, если бы можно было вернуться в прошлое».