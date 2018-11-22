Мэр Севастополя вызвал на жёсткие дебаты лидера крымской весны

Конфликт между вице-губернатором Севастополя Ильей ПОНОМАРЕВЫМ и экс-спикером Заксобрания Алексеем ЧАЛЫМ, который произошел из-за расторжения контракта на реконструкцию Матросского бульвара, продолжает развиваться, пишут «Аргументы недели-Крым».

Именно ЧАЛЫЙ, по сведениям городских СМИ, является основным благотворителем этого проекта.

Так, в частности, несколько дней назад ПОНОМРЕВ обратил внимание на особый статус ЧАЛОГО, подчеркнув, что иного подрядчика депутаты бы четвертовали на площади Нахимова за подобные нарушения. Сам ЧАЛЫЙ в свою очередь предложил встретиться с оппонентом на площади Нахимова для проведения дебатов. ПОНОМАРЕВ ответил достаточно оперативно.

«Давайте встретимся открыто, в прямом эфире государственного телеканала, - предложил ЧАЛОМУ вице-губернатор. - И я надеюсь, что вам хватит смелости ответить на мои вопросы. Я со своей стороны обещаю, что честно отвечу на все ваши вопросы. Жду вас 22 ноября».