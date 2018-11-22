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На Донбассе раскрыли информацию о смертной казни казака-разбойника
22 ноября 2018, 15:15 [«Аргументы Недели», Сергей СРЕДА ]
К высшей мере — смертной казни — был приговорен член банды. Остальные получили крупные сроки. Лишь один подсудимый отделался относительно легко. Его приговорили к 13 годам лишения свободы. Еще восемь преступников получили пожизненное. Таков приговор был вынесен в ДНР в отношении преступной группы. Она была сформирована на базе общественной организации «Казачий Союз «Область Войска Донского». Об этом сообщил глава судебной палаты по уголовным делам Верховного Суда ДНР Дмитрий Еремин.
Банда действовала в 2015 году. Она специализировалась на грабежах, разбое и убийствах. Преступники вламывались в дома к потерпевшим, некоторых похищали, а затем убивали. Трупы сбрасывали в водохранилище водонасосной башни в районе села Глинки. Это в Старобешевском районе.
В числе жертв группы были даже соратники казаков. Один из членов Казачьего Союза «Область Войска Донского» был казнен в промежутке конец марта — начало апреля 2015 года. Для скрытия следов преступления убийцы привязали тело к рельсу и сбросили его в затопленное помещение водонасосной башни.
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