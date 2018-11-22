Российским газетам приказано уйти

Объём экспорта газетной бумаги в 2017 г. вырос до 1,13 млн тонн и составляет 78,5% всей произведённой в стране бумаги. То есть на российские газеты и журналы остаётся всего 21,5%. В результате цены на газетную бумагу резко выросли и уже стали неподъёмными для отечественных изданий. Поразительно, но наша бумага вполне доступна, к примеру, на Украине – там на ней печатаются все русофобские газеты.



Россия снабжает газетной бумагой 100 стран мира. Но есть уникальная страна, которая целиком и полностью зависит от российских поставок. Это Украина. То, что пишут украинские СМИ на русской бумаге всем известно. И много ещё где в мире печатают на российской бумаге гадости про страну-производителя. Но можно одним ударом убить двух зайцев – остановить киевскую и европейскую пропаганду и остановить бешеный рост стоимости бумаги на внутреннем российском рынке.



По статистике, в 2015–2017 гг. средняя стоимость газетной бумаги в нашей стране подскочила на четверть: с 22,9 до 28,6 тыс. руб. за тонну. В пересчёте по курсу это те же самые 440 долл., что и Украине. Фантастика! То есть своим газетам бумагу все эти годы отгружали по той же цене, что украинцам и куда дороже, чем индусам и немцам. Как говорится, докатились. Более того, в этом году всего за полгода бумага внутри страны подорожала ещё на 25%. Это на столько же, на сколько за три предыдущих года. Этой осенью с отечественных газет за бумагу дерут уже по 43 тыс. руб. за тонну – почти двукратное подорожание с 2015 года. Это примерно столько же, сколько сейчас составляет средняя экспортная цена, которая к ноябрю 2018 г. подобралась к 650 долл. за тонну. Но гораздо выше, чем экспортные цены для двух особых стран – Индии и Германии. То есть отечественные производители бумаги гнусно зарабатывают на далеко не богатых, часто вообще полунищих российских печатных СМИ больше, чем на европейских.



В итоге российские газеты становятся недоступными для наших читателей. В итоге всё это приведёт к гибели целой отрасли российской экономики.



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