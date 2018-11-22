«Спам» из Африки. «Нигерийские письма» - теперь международный масштаб

Все мы когда-то обнаруживали в своем электронном почтовом ящике, возможно в папке «спам», письмо с необычным содержанием о том, что мы что-то, где-то выиграли. Или, что необходима наша помощь в переводе средств, для чего от нас нужны деньги и реквизиты наших банковских счетов.

Живут же люди! Нигерия: Нолливуд, невесты на «откорм» и «нигерийское письмо»

Трудно представить, что данный вид мошенничества зародился в Африке, в Нигерии, еще в 80-х годах двадцатого века, а основными исполнителями были не нашедшие себе работу студенты. Сейчас же это международный вид сравнительно честного отъема денег, т.к. жертва сама принимает решение об ответе на письмо. Да и сюжеты писем постоянно меняются – от перевода средств в несуществующую «благотворительную» организацию, до свадьбы с «наследной принцессой» африканской страны или получения «кредита» без залога и документов.

Подробнее читайте в материале "АН":

Живут же люди! Нигерия: Нолливуд, невесты на «откорм» и «нигерийское письмо»