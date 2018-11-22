Челябинцы выберут, что будет на месте свалки

Глава Южного Урала Борис Дубровский инициировал конкурс для жителей Челябинска. Лучшее предложение по благоустройству городской свалки будет реализовано уже в ближайшие годы.

Губернатора поддержал депутат Госдумы от Челябинской области Владимир Бурматов - свалка расположена в его избирательном округе. Он поделился информацией, что в других крупных городах на месте бывших свалок размещали горнолыжные курорты, музеи или трассы для мотоциклов.

- Городская свалка долгие годы была настоящим экологическим «гнойником» Челябинска, - отметил парламентарий. - Порядка 20 процентов всех вредных выбросов города составляли продукты ее горения. Борис Дубровский принял волевое решение и закрыл свалку, в будущем году начнется ее рекультивация, и через пару лет она станет зеленым холмом.

Добавим, что депутаты госдумы приняли бюджет России в третьем чтении. Подробнее об этом читайте на сайте газеты "Вечерний Челябинск".