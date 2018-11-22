//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//Новости marketgid
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Энтони Хопкинс: Актерское мастерство - это моё хобби!
- Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова в гостях у "Аргументов недели"
- Скандал в мире моды. Кутюрье обвинили в расизме и сорвали его показ в Шанхае
- Алексей Чадов рассказал о том, как воспитывает сына
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//Общество 13+
Права покупателей действуют и в «черную пятницу», напомнил Роспотребнадзор
22 ноября 2018, 13:44 [ «Аргументы Недели» ]
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека напомнила покупателям, как не попасться в ловушки недобросовестных продавцов в «черную пятницу».
В атмосфере суматохи, обусловленной многочисленными скидочными акциями и распродажами, устраиваемыми ежегодно в конце ноября, многие покупатели попадаются на уловки недобросовестных продавцов. Роспотребнадзор напомнил, что покупатель имеет право получить, а продавец обязан предоставить в доступной форме полную и достоверную информацию о товарах и условиях их продажи.
Кроме того, любой товар, приобретенный по акции, подлежит возврату и обмену в обычном порядке, за исключением тех, которые входят в перечень не подлежащих обмену и возврату. В пресс-службе Роспотребнадзора напомнили, что всегда готовы прийти на помощь в случае нарушения прав потребителей.
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Новости СМИ2
//Политика
Лавров: Зацикленность США на санкциях приобрела параноидальный характер
//В мире
В Госдуме прокомментировали предупреждения о «новом майдане» на Украине
//Политика
//Новости МирТесен
//В мире
Опубликован прогноз о развязывании Украиной Третьей мировой войны на Азове
Скандал в мире моды. Кутюрье обвинили в расизме и сорвали его показ в Шанхае
В ПФР сообщили, когда вопрос о накопительной пенсии будет прояснен
//Новости партнеров
//Общество
//В мире
Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова в гостях у "Аргументов недели"
//Общество
На Донбассе раскрыли информацию о смертной казни казака-разбойника
//Новости СМИ2
//Культура
//В мире
Экс-депутат Рады предрек расчленение Украины при сохранении действующей власти
//Общество
Российским газетам приказано уйти
//В мире
В Великобритании щенок укусил полицейского и попал за решетку
//Общество
Права покупателей действуют и в «черную пятницу», напомнил Роспотребнадзор
//Общество
«Спам» из Африки. «Нигерийские письма» - теперь международный масштаб
//В мире
//Общество
В память о майдане в Киеве радикалы митинговали против жареных куриных ножек
«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве из-за сильного ветра
//В мире
В Турции к пожизненному за попытку госпереворот приговорили еще 74 военных
//Общество
//В мире
//В мире
МИД РФ призвал Украину воздержаться от авантюр в Азовском море
//В мире
Немцы откупаются от мигрантов: 3000 евро за добровольный отъезд
//В мире
В квартире на севере Лондона нашли два самодельных взрывных устройства
//Здоровье
//В мире
Живут же люди! Нигерия: Нолливуд, невесты на «откорм» и «нигерийское письмо»
//В мире
Глава Пентагона подтвердил право применять оружие на границе с Мексикой