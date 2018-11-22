Права покупателей действуют и в «черную пятницу», напомнил Роспотребнадзор

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека напомнила покупателям, как не попасться в ловушки недобросовестных продавцов в «черную пятницу».

В атмосфере суматохи, обусловленной многочисленными скидочными акциями и распродажами, устраиваемыми ежегодно в конце ноября, многие покупатели попадаются на уловки недобросовестных продавцов. Роспотребнадзор напомнил, что покупатель имеет право получить, а продавец обязан предоставить в доступной форме полную и достоверную информацию о товарах и условиях их продажи.

Кроме того, любой товар, приобретенный по акции, подлежит возврату и обмену в обычном порядке, за исключением тех, которые входят в перечень не подлежащих обмену и возврату. В пресс-службе Роспотребнадзора напомнили, что всегда готовы прийти на помощь в случае нарушения прав потребителей.