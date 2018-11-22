В память о майдане в Киеве радикалы митинговали против жареных куриных ножек

На Украине набирает обороты скандал с известный еще по Майдану домом профсоюзов. Во время протестных акций там погибли люди. Теперь, спустя пять лет в здании появился фаст-фуд. Открытие состоялось аккурат в годовщину событий на майдане.

«Kentucky Fried Chicken. В доме профсоюзов на Майдане», — написал накануне один из волонтеров: «Открыли сегодня утром. Курочки жареной не хотите? Интересно, когда он сгорит? Поздравляю с годовщиной Революции Достоинства. p. s. Кому принадлежит франшиза?»









Скандальное открытие фаст-фуда в Доме профсоюзов в годовщину майдана стало поводом для новых протестных акций группы активистов. Они разрисовали стены здания надписями «Где ваша совесть?» и т. п.

Задние окружили силовики. Они начали выхватывать наиболее агрессивных активистов. Появились сообщения о задержаниях. Чтобы успокоить толпу полицейским пришлось применить силу. Кто-то применил газовый баллончик.

«Только что, во время осуществления адвокатской деятельности и защиты своего клиента на майдане независимости, в отношении меня было применено спецсредство (газовый баллончик) сотрудниками полиции (патрульной)», — сообщил адвокат Маси Найем. Он сообщил персональные данные силовиков, указал номера их жетонов, добавил, что получил ожог глаз и лица и предупредил, что планирует написать соответствующее заявление.

В сети уже появилось видео с акций протеста. Их опубликовал пользователь Facebook Евгений Карась. Он координатор радикальной организации С14.