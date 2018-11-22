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Что известно о скончавшемся начальнике ГРУ Игоре Коробове
22 ноября 2018, 12:14 [«Аргументы Недели», Александр ГРИГОРЬЕВ ]
В Москве на 63-м году жизни скончался начальник Главного управления Генштаба (ранее ГРУ) ВС России генерал-полковник Игорь Коробов. Это уже второй начальник военной разведки, умерший за последние годы на боевом посту.
Биография Коробова нетипична для ГРУ. Он окончил Ставропольское высшее военное авиационное училище летчиков и штурманов ПВО. Как официально сообщалось, в разведку он пришел в 1985 году после окончания Военно-дипломатической академии Советской армии. Это была кузница кадров ГРУ.
Некоторая странность состоит в том, что «летунов» в разведку брали нечасто. Предпочтение отдавалось «сухопутчикам» и военным морякам. Правда, уже в 80-ые годы из-за разросшегося «аппарата», ГРУ (как и КГБ СССР) стало испытывать определенные кадровые проблемы. Особенно в «боевых», а не штабных подразделениях.
О зарубежных командировках Игоря Коробова ничего неизвестно. Но, судя по тому, что он курировал стратегическую разведку (включающую в себя разведку агентурную), то они наверняка были. Таких людей в ГРУ называют «агентурщик». «Агентурщиком» и предшественник Игоря Коробова Игорь Сергун, скончавшийся от инфаркта в январе 2016 года.
Кстати, все высшие офицеры проходят регулярные военно-врачебные комиссии. В частности, они прикреплены к военному госпиталю им. Мандрыка – одному из лучших медицинских учреждений страны. Поэтому, вопрос: как такие врачи не смогли выявить болезнь, все равно остается.
Редакция «АН» приносит соболезнования родным и близким генерал-полковника Игоря Коробова.
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