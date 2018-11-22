Госдума продлила заморозку накопительной пенсии

Сегодня Государственная дума РФ приняла правительственный закон, продлевающий заморозку накопительной пенсии до 2021 года. Взносы полностью пойдут на финансирование страховой пенсии.

До 2014 года граждане РФ могли самостоятельно распорядиться накопительной частью своей пенсии, оставив ее для формирования будущей пенсии или переведя в страховую часть для увеличения расчетных пенсионных баллов.

С 2014 года накопительная часть пенсии граждан моложе 1967 года рождения, подававших заявку в ПФР о формировании накопительной пенсии, находится в замороженном состоянии. При этом в Госдуме соглашаются с тем, что очередная заморозка лишь оттягивает решение проблемы, но не отменяет его необходимость.

Исходя из принятого сегодня закона, Пенсионный фонд будет обязан учитывать взносы на обязательное пенсионное страхование, исходя из того, что они полностью идут на выплаты нынешним пенсионерам, сообщает РИА Новости.