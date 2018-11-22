Синоптики рассказали о погоде в Москве на 22 ноября

Сегодня, в четверг 22 ноября, погода в Москве будет облачной с небольшими прояснениями. Местами возможен слабый снег. Ветер сегодня усилится и может спровоцировать гололедицу, предупредили синоптики.

На этой неделе погода в столице не отличается разнообразием. В четверг так же, как и в предыдущие дни недели, небо над Москвой будет затянуто облаками, но местами возможны небольшие прояснения. Ожидается слабый снег.

Столбики термометров будут держаться в пределах от -1 до +1 градусов. В ночь на пятницу температура опустится до -6-4 градусов. Атмосферное давление пониженное – 743 миллиметра ртутного столба.

Ветер сегодня будет дуть северо-западный, его скорость составит 5-10 метров с секунду. Синоптики предупреждают, что сегодня возможно усиление ветра и порывы до 15 м/с, из-за чего в Москве на сегодня был объявлен желтый уровень погодной опасности, сообщает «КП».