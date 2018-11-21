Умерла самая старая в мире монахиня

В польском городе Краков в возрасте 110 лет скончалась Цецилия Рошак (Cecylia Roszak), которая считалась самой старой монахиней на планете. В 2009 году ей присудили звание «Праведники народов мира».

Рошак родилась в Польше в 1908 году. Она окончила торгово-промышленное училище в Познани, после чего ушла в доминиканский монастырь в Кракове. В 1938 году Цецилия с другими монахинями уехала в Вильнюс, чтобы открыть там новую обитель.

В годы Второй мировой войны Рошак помогала евреям прятаться от нацистов в оккупированном Вильнюсе, а после войны она вернулась в Краков, где играла на органе и пела при монастыре.