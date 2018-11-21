В Севастополе существует колоссальная нехватка детских садов

Настоящий кошмар творится в отделе дошкольного образования департамента образования Севастополя. Его в буквальном смысле слова осаждают мамы, желающие устроить своих малышей в детский сад, пишут «Аргументы недели-Крым».

Раньше в этом учреждении была живая очередь, и на прием к специалистам пытались попасть сразу несколько сотен человек в день. Теперь же руководство отдела приняло решение положить у входа специальный журнал, куда предлагается записываться родителям. За считанные дни очередь сформировалась аж до января 2019 года.

«В настоящее время запись на полтора месяца вперёд у нас в этом журнале, – рассказала Светлана КИРИЧЕНКО, заместитель руководителя Департамента образования, в эфире телеканала «Первый Севастопольский». – Вы представляете, по утрам к нам приходило по 300 человек с детьми. Многие записывались на прием с пяти часов утра. Это было безумие! Сейчас мы стараемся упорядочить этот процесс».

КИРИЧЕНКО также подтвердила, что в Севастополе существует нехватка детских садов. А самой востребованной государственной услугой в городе, предоставляемой в электронном виде, по словам заместителя директора Департамента образования, является проверка очереди ребенка в дошкольное учреждение.